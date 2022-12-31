Türkiye bu pozisyonu konuşuyor

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği mücadelede kırmızı-beyazlıların 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın ayağından bulduğu iptal edilen golü, Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen ve hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilen gol sonrası pozisyon her açıdan didik incelense de futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı. Herkes "Gol neden iptal edildi?" sorusunu sorarken eski hakemler de bu kararın skandal olduğunu nitelendirdi. Sosyal medyada da bu pozisyon çok büyük tartışma yarattı.



BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe'de ise taraftarlar, "Sivas'ta kara gece" etiketini sosyal medyanın en zirvesine taşıdı. İptal edilen gol pozisyonu için binlerce paylaşım yapılırken, Beşiktaş taraftarlarının da bu etiketin altında hakem Erkan Özdamar'a çok sert eleştiriler yaptığı görüldü. Maç sonrası Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yıllardan beri futbol oynadım, yıllardan beri de antrenörlük yapıyorum. Rica ediyorum yani bunun sorumlularından bir tanesi 'şundan dolayı biz golünüzü veremedik' desin" yorumunu yaparken G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendim" demişti.



"BİZ DE AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Sivas- G.Saray karşılaşmasında iptal edilen gol ile ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi, çarpıcı açıklamalarda bulundu: "İlk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip konuşuyor" diyen Timur "Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki bazı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz.



"GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ"

Bağımsız hakemlere pozisyonları inceletip, görüşlerini alacağız. Federasyon'a çağrıda bulunuyoruz, sadece malum pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonlarda VAR kayıtları açıklansın. Bu pozisyonun da neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz" derken "Bizim oyuncularımızın şöyle bir iddiası var. Golden önce top taca çıktı, ondan sonra Sergio Oliveira itti. Neden orada o frikik kullanıldı, oysa ki top taca çıkmıştı diyorlar. Neden o pozisyon taçla değil de duran bir topla başladı?" dedi.



"ŞÜPHE DUYUYORUZ"

Timur'un "Bir anda açıklanamayan hatalar. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yarın bir gün farklı yönde, aleyhte hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor? Şüphe duyuyoruz bundan" ifadeleri dikkat çekerken "Bir parantez de yayıncı kuruluşa... O da bir ilk oldu. Müsabaka sonrası programı açarken bugüne kadar yapılmayan yapıldı, hakem hatası ile açtılar" dedi.



"VAR DA HAKEM DE HATALI"

Lale Orta: "Bir kararı değiştirmek için hakeminizi çağırıyorsunuz ve bir kanıt sunmanız gerekiyor. Biz bunu göremedik. Bir şeyi ofsayt şeklinde iptal ediyorsanız bunu kanıtlamak zorundasınız. Kanıtlayamıyorsanız neyi iptal ediyorsunuz? Baştan sona takip ettim ve ofsaytın yanlış olduğu kanısına vardım. VAR hakeminin hatası kadar ona uyan orta hakem de hatalı"



"POTANSİYEL REZALET'

Eski hakem Erman Toroğlu: "Hakemin el hareketlerine göre ya ofsayt ya da en direkt vuruş var. Faul göremiyorum. Savunma oyuncusu kendisini sahanın dışına atarak pozisyondan kurtaramaz ama hücum oyuncusu ofsayttan kurtulabilir. Hiçbir pozisyonda ofsayt yok. Ayrıca VAR'dan gelecek olan ofsayt çizgisi nerede? Ben oraya 'Potansiyel rezalet' yazıyorum."



"VAR NİYE ÇAĞIRDI?"

Eski hakemlerden Ahmet Çakar da söz konusu iptal kararını eleştirerek: "VAR karşılaşmanın hakemi niye çağırdı, hakem dakikalarca inceleyip bu bariz golü niye iptal etti hiç belli değil. Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı VAR kamuoyuna duyurur. Ben Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum!"



"ORTADA OFSAYT YOK"

Bülent Yıldırım iptal edilen pozisyonla ilgili: "Burada faul ya da ofsayt söz konusu değil, bir ihtimal var. Robin Yalçın'ın sağ ayağı, Nelsson'un bedenine göre kale çizgisine daha yakın diye düşündü. Nelsson'un omzuna dirsek atsanız zaten kale direğini tutuyor. Orada ikinci oyuncu da var zaten. Özetle ortada ofsayt yok. Bu gol verilmeliydi. Baştan sona yanlış bir karar."

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