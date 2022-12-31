Uğur Kaan da yolcu

SPOR Toto Birinci Lig'de devre arasına 24 puanla 11. sırada giren Göztepe'de ayrılık rüzgarları esiyor. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yarının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılacak isimlere yeni bir isim daha eklendi. Göz-Göz'de Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic ve Emirhan, sözleşmesi devam eden Marko Mihojevic'in ardından Uğur Kaan da gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı sağ bek Uğur Kaan'ın da ikinci yarıda kadroda düşünülmediği ifade edildi. Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan takviye edilen genç oyuncu Berkay Atay'ın da ikinci yarıda başka bir takıma gideceği vurgulandı.



DÖRT TAKVİYE YAPILACAK

UĞUR Kaan bu sezon sadece 6 lig maçına çıkarken, 2 defa ilk 11'de şans buldu. Berkay ise süre alamadı. Göztepe'nin devre arasında dış transferde ise 3 ya da 4 takviye yapacağı kaydedildi.





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