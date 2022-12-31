Kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin vefatı, spor ve siyaset camiası arasında büyük üzüntüye neden oldu. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Pele'yle fotoğraflarını paylaşarak, "Huzur içinde uyu, Pele." mesajını yazdı. Mbappe ise "Futbolun kralı bizi bıraktı ama mirası hiçbir zaman unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu. Pele'den plaket aldığı fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo "Ebedi Kral Pele'ye sadece 'hoşça kal' demek, futbol dünyasının şu anda hissettiği acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Düne, bugüne ve sonsuza kadar uzanacak bir miras bıraktı. Mesafe olarak uzak yerlerde yaşasak bile, ne zaman karşılaşsak bana her zaman içten bir yakınlık gösterdi. Futbolseverlerin hafızasında her unu- zaman yaşayacak ve asla unutulmayacak" dedi.



CENAZE TÖRENİ 3 OCAK'TA

PELE'NİN cenaze töreni 3 Ocak'ta kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.







Brezilyalı yıldız Neymar da "Pele'den önce '10', sadece bir rakamdı. Bu ifadeleri, bir yerde okumuştum ve hayatıma dokunmuştu. Bu cümleler çok güzel ve biraz eksik. O gitti, sihri bizimle kalacak. Pele ölümsüzdür" yorumunu yaptı.