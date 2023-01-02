Beşiktaş’ta Stanciu sesleri

Zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Dele Alli'den istediği performansı alamaması ve yönetimden 10 numara transferi istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler Çin Ligi ekibi Wuhan Tree Towns'ta forma giyen Nicolae Stanciu'yu gündemine aldı. Çin Ligi'nin sona ermesini değerlendirmek isteyen yönetimin Rumen yıldız için kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Wuhan'da gösterdiği performansla dikkat çeken Nicolae Stanciu, skora olan katkısıyla da ön plana çıkıyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 12 gol, 10 asistle skorer bir performansa imza attı. Başarılı isim on numara mevkisinin dışında sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Romanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu milli forma ile 56 maça çıkarken, 11 gollük bir performans ortaya koydu. Stanciu'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Stanciu bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.

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