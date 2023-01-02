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Haberler Spor Bodrum’un gözü onda

Bodrum’un gözü onda

Dever Orgill’i alarak forvete takviye yapan yeşil-beyazlılar Jesse Sekidika’yı kente çağırdı

2.1.2023

Bodrum’un gözü onda
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek sezonun ilk yarısını 32 puanla Süper Lig yarışında 3. sırada tamamlayan Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi. İç transferde sol kanat Djan Drazic, orta saha oyuncuları Harun Alpsoy ve Bahadır Erol'la yollarını resmen ayıran, golcü Adis Jahovic'le vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, ara transferde ikinci takviye için Jesse Sekidika'yı bekliyor. Jamaikalı golcü Dever Orgill'e imza attıran yeşil-beyazlılar, ikinci imzayı Sekidika'ya attıracak. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Nijeryalı hücum oyuncusu için temasları hızlandıran Bodrumspor'un olumlu mesafe katettiği vurgulandı. Bu sezon Eyüpspor'la 9 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği bildirildi.

■ BERKE ÖZBAY
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