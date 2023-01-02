Denizlispor Bulak’la coştu

Altaş Denizlispor, teknik direktör değişikliği sonrası kurtuluş ışığını yaktı. Geçen sezon takımın kümede kalmasında önemli role sahip teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde bu sezon 11 maçta galibiyet yüzü göremeyen, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Horozlar, 2 puanla dibe demir attı. 11. haftadaki 5-0'lık Göztepe hezimeti sonrası Bakkal'la yollarını ayırıp dümene Giray Bulak'ı getiren yeşilsiyahlılar, 7 haftada şaha kalktı. Bulak yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve 13 puan toplayan Denizli 2 basamak birden yükselip, 17. sıraya tırmandı ve 2023'e kurtuluş ışığını da yakarak girdi.



FARKINI ORTAYA KOYDU

2 puanla son sırada aldığı Denizlispor'a bu sezon ilkleri yaşatan tecrübeli teknik adam, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Teşhis ve çözüm odaklı arayışlarının meyvelerini toplamaya başlayan teknik patron Giray Bulak, savunma ve hücum anlamında da farkını ortaya koydu. Bulak öncesi, 11 maçta 6 gol atıp kalesinde 21 gol gören yeşil-siyahlılar, Bulak' la gol sayısını 2'ye katlayıp 12'ye çıkartırken, kalesini de gole kapatıp sadece 13 gol yedi. Eski borçları nedeniyle 3 puanı silinen Denizlispor, küme düşme potasının 6 puan gerisinde yer alıyor. Horoz 2. yarıya evinde lider Eyüp maçıyla başlıyor.



SEBAHATTİN ALP

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