Göz-Göz hareketli

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Göztepe'de hareketli günler başlıyor. Sezon başında yaptığı transferlerden beklediği verimi alamayan İzmir temsilcisinde gözler kadroya yapılacak takviyelere çevrilirken, bir yandan da sözleşmesi bitecek isimlerle nikah tazeleme trafiği yaşanacak. Sarı-kırmızılıların, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Hüsamettin Yener, Tarık Çamdal, Erhan Gottwalt ve Marko Mihojevic'le sözleşme yenilemek için kolları sıvadığı belirtildi.Bu sezon oluşturduğu iskelet kadronun en önemli isimlerinden olan ve ilk yarıda 5 gol, 2 asist katkısı veren Yasin Öztekin ile takımda ikinci sezonunu yaşayan stoper Arslanagic edildi. İzmir temsilcisinde performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan ve takımdan ayrılması beklenen Mihojevic ile ilgili son kararı da teknik heyet verecek. Ancak İzmir ekibinin oyuncunun serbest kalmadan, kulübe bonservis ücreti kazandırarak gitmesi için çabaladığı belirtildi. Kadroya sezon başında Altınordu'dan gelen ve sakatlığı sebebiyle ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Hüsamettin dışında sarı-kırmızılı kurmayların Tarık ve Gottwalt ile ilgili adımları da atması bekleniyor.Göztepe, ara transferde önceliği forvete verecek. İzmir temsilcisinde takviye çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı teknik heyetin yönetimden ilk isteğinin forvet takviyesi olduğu ifade edildi. Sezon başında kadrosuna kattığı Kenneth Obinna Mamah, Isaac Atanga, Ali Akman, Hüsamettin Yener ve Marko Kvasina gibi isimlerden beklediği verimi bir türlü alamayan Göz-Göz'ün ileri uca nokta transfer gerçekleştirmek için piyasa araştırmasına başladığı belirtildi. Kokovic'in başına olduğu teknik heyetin kanat ve orta alan için de araştırmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, Yeni Malatyaspor'dan Cengizhan Akgün ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.■ BERKE ÖZBAY