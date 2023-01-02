İzmir’in yıldızları 347 madalya aldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 43'ü uluslararası olmak üzere toplam 347 madalya kazandı. Kerem Kamal güreşte Dünya Şampiyonu, Onur Taştan ise judoda Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Toplam 41 branşta mücadele eden İzmirli sporcular, 127 altın madalya aldı. Judocular ulusal ve uluslararası yarışmalarda 39 altın, 26 gümüş ve 28 bronz madalya ile 93 kez kürsüye çıktı. Triatlon ve buz pateni 49'ar madalya ile ikinci sırayı aldı. Triatlonda 24 altın, 18 gümüş ve 7 bronz, buz pateninde 22 altın, 15 gümüş ve 11 bronz İzmir'e geldi. Cimnastik 11 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 28 madalya ile üçüncü sırada. Yüzmede 27, eskrim ile okçulukta 18'er, tekvando ve atletizmde 17'şer, teniste 11, güreşte 9, engelli masa tenisinde ise 5 madalya kazanıldı. Artistik buz pateninde kulüpler şampiyonluğu kazanıldı. Su Altı Rugbi Kadın Takımı, ligi ikinci sırada bitirdi. Ampute futbol takımı hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda üçüncülük kupası kazandı.

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