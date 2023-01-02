Kaf-Kaf isyanda

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 78-73 mağlup olunan Bahçeşehir Koleji maçının hakemlerine ateş püskürüyor. Kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, ligde kaybettikleri Bahçeşehir Koleji maçının sonucunda Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir hakem üçlüsünün kararlarının etkili olduğunu savundu. Başantrenör Ufuk Sarıca da şunları kaydetti: "Maç boyu gerginliğe zemin hazırlayıp, izin verenlerin çabaları sonucu, yaratılan kaosa teslim olduk. Herkese tebessümün, sağlığın ve de elbet adaletin bol olduğu bir yıl diliyorum."



'HERKESE TEMİZ BİR YIL DİLERİZ'

"Müsabakayı maalesef sahada oynanan basketbol yerine verilen/verilmeyen kararlar ile kaybetmiş olduğumuz kanısındayız" değerlendirmesinde bulunan Büyükkarcı, şu ifadelere yer verdi: "Müsabakanın geneli boyunca özellikle rakip takım oyuncularına sağlanmış olan imtiyazlar ve çalınan düdükler ile had safhaya ulaşmıştır. Sahada oynanan maç, hakem yönetimi ile bir taraftan alınıp, diğer tarafa verilmiştir. Üzücü olan şey benzer yönetim şekillerinin tekrarlanıyor ve sonucunda hiçbir şeyin değişmiyor olmasıdır. Mücadelesinden dolayı rakibimiz Bahçesehir Koleji'ni tebrik eder, spor kamuoyuna mutlu ve temiz bir yıl dileriz."

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