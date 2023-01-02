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Haberler Spor Manisa FK’ya müjdeli haber

Manisa FK’ya müjdeli haber

Siyah-beyazlı takımın transfer etmek istediği Metincan Cici Kastamonu’dan resmen ayrıldı

2.1.2023

Manisa FK’ya müjdeli haber
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi Play-Off potasının dışında tamamlayan Manisa FK, transferde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlı kulübün kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Metincan Cici, GMG Kastamonuspor'a resmen veda etti. Metincan, ilk devrede Kastamonuspor formasıyla 10 maçın 6'sına ilk 11'de başladı, 570 dakika sahada kalıp 4 gol attı. 2. Lig ekibiyle sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu, bugün Manisa'ya gelerek yönetimle masaya oturacak. Metincan, Antalyaspor, Çankırıspor, Aydınspor 1923, Sancaktepe Belediyespor, Kırklarelispor, Samsunspor, Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Diyarbekirsyor'da oynadı.
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