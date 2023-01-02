Menemen’de Gençer sakin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaşatan Menemen FK'da sadece Gençer Cansev'in federasyona gitmediği öğrenildi. İzmir temsilcisinde alacakları ödenmediği için federasyona başvuran ve ardından kadro dışı bırakılan isimlerden Ali Özgün, Mahmut Bilir ve Seçkin Getbay'la yollar ayrılırken, takımda yer alan neredeyse tüm isimlerin alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği ifade edildi. Sadece sezon başında Altay'dan Menemen FK'ya transfer olan 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Gençer Cansev'in bu konuda sakinliğini koruduğu belirtildi. Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayla toplam 13 karşılaşmada görev yapan Gençer, savunmanın değişmez isimlerinden biri olmuştu.



■ BERKE ÖZBAY

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