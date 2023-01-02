Teknik değişim

Spor Toto 1. Lig'e teknik adam dayanmıyor. 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısında takımların büyük bölümü teknik direktör değişikliğine gitti. İlk devre heyecanının bölü- 19. hafta maçlarıyla tamamlandığı ligde mücadele eden 19 takımdan 11'i bu dönemde teknik direktör değişikliği yaptı. Göztepe, Altınordu, Denizlispor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Samsunspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ve son olarak Ankara Keçiörengücü teknik heyeti değiştirdi. 19 ekipten 11'inin teknik direktörünü değiştirmeyi tercih ettiği ligde, bu takımlardan Adanaspor, Gençlerbirliği, Tuzlaspor ve Yeni Malatya birden fazla kez teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. İlk teknik direktör değişikli- tekğinin Tuzlaspor'da yaşandığı ligde bu sezon sadece 2 maça çıkan Cenk Laleci'nin yerine Eren Şafak ve Suat Kaya gelirken son olarak takım 12. haftada Barış Yılmazer'e emanet edildi. Ligde 5. haftanın ardından Adana'da Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin, Göztepe'de Turgay Altay ve Samsun'da Bayram Bektaş ile teknik kıyım yaşandı.

HIZLARINA YETİŞİLMİYOR

Göztepe, Turgay Altay ile yollarını ayırırken, Ekrem Dağ ile anlaşıldı. Adanaspor'da Mustafa Kaplan ile 5, Önder Karaveli ile 7, Eyüp Arın ile de 5 karşılaşmaya çıkarken takımın son olarak Kemal Kılıç getirildi. Samsunspor'da Bayram Bektaş'tan sonra Hüseyin Eroğlu dümene geçti. Gençlerbirliği'nde ise Metin Diyadin'den sonra Medet Coşkun 3, Taşkın Aksoy 4 maça çıktı ve son olarak Mustafa Dalcı 6 haftadır takımın başında yer alıyor. 7. haftada Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı, Hasan Özer ile anlaşıldı. Malatya'da Özer dönemi de kısa sürerken yeni çalıştırıcı Yılmaz Vural oldu. 8. haftada Sakaryaspor'da İlker Püren gitti, Serkan Özbalkısa hafta geldi. 10. haftada Denizli'de Mesut Bakkal'la vedalaşılırken, Giray Bulak ile el sıkışıldı. 12. haftada Bandırma'da Mustafa Gürsel'den boşalan koltuğa Mesut Bakkal getirildi. 17. haftada Altınordu'da Ufuk Kahraman veda etti, Gökhan Ünal işbaşı yaptı. 19. hafta öncesinde Keçiörengücü'nde Taner Taşkın dönemi sona erdi. Ahmet Cingöz devri başladı.



SADECE 8 TAKIM ISTİKRARI YAKALADI

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon henüz teknik direktör değişikliğine gitmeyen 8 takımdan 6'sı yoluna geçen sezonu bitirdiği teknik direktörüyle devam ediyor. Altay'da Sinan Kaloğlu, Bodrumspor'da İsmet Taşdemir, Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer, Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ve Pendikspor'da Osman Özköylü, geçen sezon başladıkları görevlerini sürdürüyor. Bolu'da Sait Karafırtınalar ve Manisa'da Levent Eriş ise sezon başından beri istikrarlı bir şekilde yollarına devam ediyorlar.





