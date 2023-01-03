Kara Kartal çift koldan

SÜPER Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş'ta kurmaylar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer harekatına başladı. Kara Kartal'ın gündemindeki isimlerin Nampalys Mendy ve Mehmet Aydın olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Leicester City'den Nampalys Mendy için girişimlere başladığı belirtildi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Senegalli oyuncunun bedelsiz olarak kadroya katılması için planlar hazırlanıyor. Mendy için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak Beşiktaş, oyuncunun maaşının da Leicester City tarafından ödenmesini isteyecek. Kartal, Alman U-20 milli takımında forma giyen Mehmet Aydın için fiyat istendi. Schalke sözleşmesini 2022'nin Ocak ayında 2025'e kadar uzattığı gurbetçi oyuncu için 4 milyon Euro isterken görüşmeler sürüyor.

SAİSS PİYANGOSU

BEŞİKTAŞ, Dünya Kupası'nda sükse yapan Romain Saiss'i satabilir. Fransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon Euro. Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuya olan teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Kartal, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.