Pınar KSK avantaj peşinde

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, yarın İspanya'da UCAM Murcia ile karşılaşacak. UCAM Murcia- Pınar Karşıyaka karşılaşması bugün TSİ 22.30'da Murcia Spor Sarayı'nda oynanacak. Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Serideki ikinci maç 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de, gerekirse üçüncü karşılaşma 17 Ocak Salı günü Murcia'da oynanacak. Rakibiyle 2017-2018 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibine iki maçta da yenilerek Dörtlü Final vizesi alamamıştı. Avrupa kupalarında 254. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 253 müsabakada 135 galibiyet, 116 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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