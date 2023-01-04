Denizli judoda ‘Golden Lig’de

Spor Toto Süper Ligi'ne 2017 yılında yükselen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı, bu sezon büyük bir başarıya imza atarak Spor Toto Süper Lig'i ikincilikle tamamladı. 15 ayrı kulübün katıldığı Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Denizli BŞB müsabakalar sonucunda şampiyon Galatasaray'ın ardından averaj ve 12 puanla lig müsabakalarını ikincilikle tamamlamayı başardı.

"GURURLANDIK"

İzmir BŞB ve İstanbul BŞB'nin üçüncülüğü paylaştığı ligde tarihi bir başarıya imza atan Denizlili genç sporcular, 2023 yılında Avrupa Golden Ligi'nde Denizli ve Türkiye'yi temsil etme şansına sahip oldu. Öte yandan önümüzdeki yıl Avrupa Golden Lig'de mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı, Avrupa'da Denizlispor'dan sonra, Denizli'yi takım olarak temsil edecek ikinci kulüp olacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik etti, "Hep birlikte güzel işlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın gösterdiği başarılar bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Kızların Avrupa'da da yeni zaferlere imza atacaklarından hiç şüphem yok" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP