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Haberler Spor Bodrumspor imza şova devam edecek

Bodrumspor imza şova devam edecek

5.1.2023

Bodrumspor imza şova devam edecek

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini zirve olarak belirleyen 32 puanlı 3. Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor. İlk olarak golcü Dever Orgill'le sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Idrissa Camara ve Jesse Sekidika için geri sayıma geçti. Orgill, Bodrumspor'un Antalya kampında ilk antrenmanına çıkarken, özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen kurmaylar, son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Dijon'da oynayan Camara ile prensipte anlaştı. Sekidika'yla da çok önemli yol kateden Bodrumspor'un en kısa zamanda imza şov yapacağı kaydedildi. Camara, ülkemizde daha önce Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'da top koşturdu. Sekidika ise Eskişehirspor, Galatasaray, Konyaspor ve Eyüpspor'da oynadı.

SERVET SARUN

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