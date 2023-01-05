Galatasaray seriye taktı

SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini korudu. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de en uzun seriye ulaşan takım oldu. 7. dakikada Zahid'in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının gerisinde Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda etkisiz giden top altıpasta Taylan'a geldi. Kaleye sırtı dönük Taylan'ın röveşatasında direğe çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 16'da Rashica'nın ortasında ceza sahasında uygun durumdaki Barış'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

EMRE BOŞ KALEYE KAFAYLA ATAMADI

21'DE Rashica'nın ortasında altıpas önünde Abdülkerim'in müsait durumda kafa vuruşu yandan auta çıktı. 30'da Mertens'in havadan pasında Gomis, ceza sahasına girer girmez topla buluştu. Kaleye sırtı dönük olan Gomis'in Mujakic ile mücadelesi sonra rakibini geçerek yaptığı vuruşunda, kalecinin de ayaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1. 40'ta Zahid'in gelişine vuruşunu Muslera köşeden son anda kornere çeldi. 69'da Malcuit'in ortasında arka direkte müsait durumdaki Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. Karşılaşma sarıkırmızılı takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçı Levent Tüzemen yorumladı

MAESTRO DRİES MERTENS

Ankaragücü galibiyetinin Galatasaray için üç önemli etkeni var. 1- Geriden gelip maçı kazanmak. 2- Liderlik koltuğuna yeniden oturup Kadıköy'e psikolojik güçle gitmek. 3- İcardi, Oliveira, Boey, Torreira ve Kerem (71'de oyuna girdi) gibi 5 futbolcudan maça yoksun çıkmak. Abdülkerim ve Mertens gibi sarı kart sınırındaki futbolcularla oynamak ve kart görmemek. Ankaragücü bu ligde küme düşmez. Defans oyuncuları çok iyi, takım olarak ayağa isabetli pası etkili oynuyorlar.

BERKAN ÇOK İYİ OYNADI

Ömer Erdoğan belirli bir sistem kazandırmış, çünkü Galatasaray ikinci yarı skoru korumak için çok ciddi mücadele etti. Ankaragücü, önemli pozisyonlar da buldu. Galatasaray da Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in attığı golde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı. Eleştirdiğim Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı, gücünün sonuna kadar savaştı, kritik pozisyonlarda takımını baskıdan kurtardı.

OKAN BURUK'A ÖNERİM VAR

Okan Hoca'ya iki önerimi tekrar ediyorum; 1- Rashica mutlaka sağ kanatta oynamalı, sol tarafta etkisiz kalıyor ve isabetli ortalar yapamıyor. Barış'ın kafayla attığı mükemmel golün ortasını Rashica sağ kanattan yaptı. 2- Barış Alper mücadele eden bir oyuncu ama tekniği ve çalım becerisi kısıtlı. Dikine ve rakip defans arkasına yaptığı koşularla pozisyon üretiyor. Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı. İcardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de G.Saray ideal kadrosuyla çıkacak. 3. yerli Okan hocanın elini zorlayacak. Torreira ve Oliveira'nın birlikte oynadığını düşünürsek İcardi oynamazsa Mertens'i forvete çekip, Berkan'ı kullanmalı.