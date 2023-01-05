Göz-Göz’ün hedefi Final Four

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Göztepe gözünü Final Four'a dikti. İkinci yarıya sahasında cumartesi günü karşılaşacağı Çiftlikköy Bld. maçıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, henüz kadrosuna takviye yapmadı. Son sıradaki rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak isteyen Göz-Göz, sezon sonunda lider olarak Play-Off'a kalmak istiyor. A ve B Grubu'nda ilk 4'ün Play-Off etabına kalacağı ligde sarı-kırmızılılar, zirvede yer alması halinde kendi grubunun 4.'cüsü ve B Grubu'nu 2. ve 3. sırada bitiren ekipleriyle Play-Off oynayacak. Burada da ilk iki takımın Final Four'a katılacağı lig maratonunda sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Göztepe Amatör Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Hedefimiz lider olarak Play-Of'a ardından, Final Four'a katılmak. Finalleri düşünürsek, kadromuza ilerleyen zamanda takviye yapabiliriz" dedi.

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