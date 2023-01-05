Göztepe’de yeni iddia

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında hücum hattına yaptığı takviyelerden verim alamayan ve kadrosunu forvet Michee Ngalina ile takviye eden sarı-kırmızılılarda rota savunma hattına yapılacak takviyelere çevrildi. İzmir temsilcisinde performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve kadroda düşünülmeyen Marko Mihojevic'in takımdan ayrılması beklenirken, Göz-Göz 26 yaşındaki Boşnak stoperin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatifini İstanbul'da buldu. Göztepe'nin, Pendikspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Berkay Sülüngöz'ü gündemine aldığı iddia edildi.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Berkay Sülüngöz, sezonun ilk yarısında İstanbul temsilcisinde 13 karşılaşmada forma giyerken, kariyerinde daha önce Rapperswil ve Vaduz takımlarında da görev yapmıştı. 26 yaşındaki stoper, 2020-2021 sezonunda ise 1. Lig'de şampiyon olan İzmir ekiplerinden Altay'ın kadrosunda da yer almıştı.

MİCHEE NGALİNA HENÜZ HAZIR DEGİL

İKİNCİ devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda kadroya dahil edilen hücum oyuncusu Michee Ngalina takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak yaklaşık 1.5 aydır antrenman yapmayan 22 yaşındaki futbolcunun, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Sakaryaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

DOĞANCAN BİNGÖL