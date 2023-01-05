KSK’nin umudu İzmir

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. tamamlayarak Play- In etabına kalan Pınar Karşıyaka, ilk maçında UCAM Murcia'ya deplasmanda yenilerek avantaj kaybetti. Yeşil-kırmızılılar, karşılaşmayı 97-92 kaybederken 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak olan rövanş maçı için umudunu koruyor. İzmir temsilcisi seyircisi önünde İspanyol rakibini yenerek seriyi üçüncü maça taşımayı hedefliyor. Başantrenör Ufuk Sarıca, her iki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutlarken Murcia'nın iyi bir kadrosu olduğunu ifade etti. İzmir'deki rövanş için de iddialı konuşan Sarıca, "İlk çeyrek dışında biz de iyiydik. Maçın başlarında çok fazla basit hata ve top kaybı yaptık ve atış kaçırdık. Sonrasında bunları düzelttik ve ikinci yarıda iyiydik. Maçı hiç bırakmadık, vazgeçmedik ve rakibimizi yakaladık. Kazanmaya çalıştık ama olmadı. İzmir'de kazanarak seriyi üçüncü maça taşımaya çalışacağız" dedi. KSK rakibini yendiği takdirde seride 3. maç 17 Ocak Salı günü İspanya'da oynanacak.

KARİYER REKORU KIRDI

Pınar Karşıyaka forması giyen Braian Angola, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Murcia'ya 41 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı. 28 yaşındaki basketbolcu, Kasım 2022'de Galatasaray ile yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tutmuştu