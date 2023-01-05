Simdi de ofsayt tartışması

TÜRK futbolunda son günlerdeki hakem kararları büyük tartışma yaratırken, Antalyaspor- Fenerbahçe maçının uzatma bölümünde ev sahibi takımın bulduğu gol de gündem yarattı. Bilindiği üzere karşılaşmanın 90+8. dakikasında Fernando ile skoru 2-2'ye getiren Antalyaspor'un sevinci kısa sürmüş yan hakem, Sinan Gümüş'ün sol tarafa yolladığı pas sırasında Haji Wright'ın ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle ofsayt bayrağını kaldırmıştı. Maçın son düdüğü ile birlikte soluğu hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarının yanında alan Antalyasporlu oyuncuları, teknik direktör Nuri Şahin güçlükle durdururken karar eski hakemler tarafından da farklı yorumlandı.

KARANLIGIMSI BİR GECE

ANTALYASPOR AŞ Yönetim Kurulu adına "Karanlığımsı Gece" başlığıyla kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, hakem kararlarına tepki gösterildi. Kulüp "VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz" dedi

ESKİ HAKEMLER İKİYE BÖLÜNDÜ

- ERMAN Toroğlu: "Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın. Engelleme filan yok. Fernando, şahane gol atıyor."

- DENİZ Çoban: "Hakem ofsaytı tespit ediyor. Golden sonra bayrağı çekiyor. İlk pozisyona kaldırıyor. Bayrak geç kalktığı için ortalık karışıyor. Kesinlikle ofsayt olarak değerlendirilmesi gerekir."

- AHMET Çakar: "Ne ofsaytı. Nasıl ofsayt... Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdi, TFF VAR kayıtlarını yine açıklayacak. Bakalım konuşmalarda "ofsaytımsı" şeyler var mı?"

- BÜLENT Yıldırım: "Maçın yardımcısı ve orta hakem ofsayt dediyse, VAR'ın karışma ihtimali yok. Bence iptal doğru."

- FIRAT Aydınus: "Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırırken fiziksel teması gösteriyor. Ofsayttaki Haji Wright, Osayi'ye bilerek temasta bulunuyor. O topa yetişir mi, yetişemez mi; orta yapılmasını engeller mi, engellemez mi durumuna bakmadan bir temas var mı, var. Bu bir yorum. Ben bu yorumda ofsayta yakınım."