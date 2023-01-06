Bodrum harekatı

SPOR Toto Birinci Lig'de devreyi 3. sırada Süper Lig umuduyla kapatan Bodrumspor, transferde Antalyaspor'un kapısını çaldı. Yeşilbeyazlılar, Göztepe'nin de talip olduğu Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak için Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'ü devreye soktu. Sezon başında Bodrumspor'a destek veren Ali Şafak Öztürk ve babası Fikret Öztürk, Antalyaspor'da mutlu olmadığını söyleyen ve yönetime ayrılmak istediğini ileten 29 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşüp transferi için söz aldı.

G.SARAY VE F.BAHÇE'DE OYNADI

ALMANYA doğumlu Sinan, Aach Linz altyapısında futbola başladı, SC Pfullendorf altyapısı ve U-17 takımında, VfB Stuttgart U-19, Stuttgart II takımlarında forma giydi, 2014'te Galatasaray'a geldi. İtalya'da Genoa forması giyen golcü, Antalya'ya, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sinan, 220 maçta, 46 gol ve 22 asist ile oynadı.

ÜMİT YÖNEY