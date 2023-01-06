Federasyondan Cengizhan açıklaması

TÜRKİYE Güreş Federasyonu, Cengizhan Şimşek'in aldığı cezayla ilgili bir önceki başkan Musa Aydın döneminde ceza verilmediği, konunun artık yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna devredildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sporcuya verilen cezaya rağmen Musa Aydın döneminin Disiplin Kurulu kararı ile sporcuya ulaşılamadığı gerekçesi öne sürülerek ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Sonrasında iş Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na kadar gitmiş ancak cevap verilmemiştir. Bu noktada Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 22 Nisan 2022 tarihinde resmen kurulduğunu, 29 Eylül 2022 tarihinde ilk genel kurullarını yaparak göreve başlamış olduğunu ve bu itibar ile geleneksel güreşler ile ilgili yetkinin bu tarihler itibari ile federasyonumuz sorumluluğundan çıkarak, zikredilen yeni federasyona devir olunduğunu kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz." denildi.

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