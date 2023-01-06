Golcülerin dansı

ŞAMPİYONLUK yarışı veren iki ezeli rakip F.Bahçe ve G.Saray arasında pazar günü oynanacak derbi için geri sayıma geçilirken, gözler golcü oyunculara çevrildi. Fenerbahçe'de sezon başı takıma dahil edilen Mİchy Batshuayi, kritik anlarda sahneye çıkıp attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda ise sezona 3. forvet olarak başlayan, ancak form düşüklükleri ve sakatlıklar nedeniyle formayı kapan Bafetimbi Gomis takımını sırtladı. İki golcünün bu mücadelede de teknik adamlarının en önemli kozları arasında yer alması bekleniyor.

ÖNEMLİ ROL OYNADILAR

MİCHY Batshuayi, bu sezon sarı-lacivertli forma altında lig, kupa ve Avrupa'da 17 maça çıkarken, 13 gol ve 1 asistle oynadı. Belçikalı golcü, ligde ise 8 gol atarken, son iki maçta attığı 3 golle 6 puanın alınmasında başrolü oynadı. Gomis ise lig ve kupada 16 maçta rakip ağları 9 kez havalandırdı. Ligde 7 gol atan Fransız forvet, takımına 18 puanlık katkıda bulunarak yarışta iddialı konuma gelmesini sağladı. Aslan'da Mauro Icardi'nin bu mücadeleye özel olarak hazırlandığı bilinirken oyuncunun ikinci yarıda şans bulması sürpriz sayılmayacak.

EN DÜŞÜK BİLET 450 TL

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin biletleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, derbinin biletlerinin genel satışa yarın çıkacağı belirtildi. Öte yandan derbinin en ucuz bileti 450 TL, en pahalı bileti ise 7 Bin TL oldu.

TARAFTARA YASAK GELDİ

SPOR Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

OGÜN ÖZDEMİR