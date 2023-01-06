Trabzonspor rahat kazandı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'a karşı zorlanmadı: 3-0. 13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı. 30'da Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0. 67'de Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi. 69'da Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-0.

DOĞUCAN BİTİRDİ

75'te Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu ve skoru belirledi: 3-0.