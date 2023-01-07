Aday yoksa kayyum!

Altaş Denizlispor'da yönetim belirsizliği sürerken seçimli olağanüstü kongre için geri sayım başladı. Yönetime talip çıkmazsa, mevcut yönetim yeniden kongre kararı alabilecek. Transfer yasağı ve borç yükünün ağır olması nedeniyle, seçimli olağanüstü kongre kararı alınan kulüpte Başkan Mehmet Uz destek olunmadığı takdirde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. 10 Ocak 2023 Salı günü yapılacak kongrede, yönetime aday çıkmadığı takdirde, mevcut yönetimin bir kez daha olağanüstü kongre kararı alabileceği, yine yönetimin oluşmaması halinde valiliğin kulübe kayyum atayabileceği ifade edildi.

YOL HARİTASI NE OLACAK?

Son haftalarda gelen transfer yasakları ve puan silme cezası sebebiyle zor günler yaşayan kulübün yol haritası merak ediliyor. 10 Ocak 2023 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurulunun yapılacağı yerin değiştiği açıklanmış ve daha önce Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda yapılacağı açıklanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu yer değişikliği zaruriyetinden dolayı aynı gün ve saatte EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonuna alınmıştı.

'LİGDE KALMASI ARTIK ÇOK ZOR'

Kentin ileri gelenlerinin destek çağrılarına rağmen kulüp başkanlığı için adı geçenleri ikna edemediği öğrenilirken, başkanlık için adı geçen eski başkan Mustafa Üstek ise Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Denizlispor'da uzun süre başkanlık yapmış olan Üstek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekte olduğunu belirterek, aday olmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Transfer yasağının kalkmasının mümkün gözükmediğine dikkat çeken Üstek, takımın ligde tutunmasının çok zor olduğunu kaydetti.

ÖDENSE BİLE YASAK KALKMAZ

Üstek şöyle konuştu: "Benim başkan olduğum dönemde de, Perovic'in benden önceki başkan Süleyman Urkay döneminden kalan 40 bin Euro alacağı 125 bin Euro'ya çıktı. Parasını ödememize karşın, FIFA transfer yasağını kaldırmadı ve 3 puanı da silmişti. Adam'ın parası ödense bile konu FIFA'lık olduğu için yasak kalkmaz. Mevcut yönetimdeki arkadaşları uyardım. FIFA'dan ceza gelmeden, yabancıların alacaklarının ödenmesini önerdim. O dönem için 80 milyon lira yetiyordu. 'Nereden bulacağız o parayı' dediler. Şimdi de 150 milyon bulma telaşındalar. Bence Denizlispor'un ligde tutunması zor. Bu saatten sonra yapılacak iş eldeki kadroyu tutup, futbolcuların paralarını ödemek ve yüksek prim vermek."

SEBAHATTİN ALP