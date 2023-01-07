Büyük derbi öncesi planlar hazır

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev maç öncesi iki takımın teknik direktörü de taktiklerini belirleyip maç saatini beklemeye başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakiplerin hata yapma lüksleri bulunmuyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'a mağlup olarak kaybettiği koltuğu rakibini yenerek geri almak isterken, Aslan ise aradaki farkı artırmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, son iki maçta iyi bir performans gösteren King-Batshuayi ikilisini bozmayı düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, iyileşen Valencia'yı yanında oturtup maçın gidişatına göre kullanmayı planlıyor. Defans ve orta saha da değişikliğe gitmeyecek olan Portekizli hocanın İrfan Can ve Crespo'ya görevler vermesi bekleniyor.

ICARDİ İKİNCİ YARIDA

Galatasaray'ın genç Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise derbiye Bafetimbi Gomis ile başlayıp, Icardi'yi ikinci yarıda oyuna sokması bekleniyor. İleri uçta Gomis'in yanında ise Kerem Aktürkoğlu ve son iki maçın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın oynayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın sol bekte ise Dubois'e forma vermesi bekleniyor.

GÖZLER KALECİLERDE

DERBİDE gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 36 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 16 maçın tamamında forma giydi. Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 8'inde kalesini kapatırken, diğer 8 karşılaşmada 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi, bu sezonki 16 maçın 15'inde kaleyi korudu. Çıktığı 7 mücadelede kalesini kapatan Uruguaylı kaleci diğer 8 karşılaşmada 12 gole ise engel olamadı.

MAÇIN HAKEMİ MELER OLDU

F.BAHÇE ile Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman hakemi Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak. İzmir bölgesi hakeman mi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş- Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele berabere tamamlandı.