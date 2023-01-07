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Haberler Spor Manisa FK Metincan’ı kaptırdı

Manisa FK Metincan’ı kaptırdı

Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan oyuncu İnegöl ile anlaştı

7.1.2023

Manisa FK Metincan’ı kaptırdı
Manisa FK bir süredir gündeminde olan orta saha oyuncusu Metincan Cici'yi Bursa temsilcisi İnegölspor'a kaptırdı. Siyah-beyazlıların söz kestiği 27 yaşındaki oyuncu önceki gün yeni takımı ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Son olarak 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi GMG Kastamonuspor forması giyen futbolcunun bu sezon 10 maça çıkmış 4 kez fileleri sarsmıştı. Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan deneyimli orta saha; Antalyaspor, Çankırıspor, Aydınspor 1923, Sancaktepe Belediyespor, Kırklarelispor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Diyarbekirspor'da da top koşturdu. Ege ekibi bu gelişme üzerine transfer listesindeki diğer isimleri yakın takibe alırken önümüzdeki hafta içinde camianın beklediği transferlerin gerçekleşebileceği öğrenildi.
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