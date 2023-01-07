  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar Karşıyaka yara saracak

Pınar Karşıyaka yara saracak

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren yeşil-kırmızılılar, sahasında ONVO Büyükçekmece’yi mağlup ederek yeni bir serinin ilk adımını atmayı planlıyor

7.1.2023

Pınar Karşıyaka yara saracak

Bu sezon hem Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Pınar Karşıyaka, ONVO Büyükçekmece önünde yara saracak. Ligde üst üste 6 maçını kazandıktan sonra zirve ortağı olan yeşil-kırmızılılar, son karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu 3. sırada bitirmiş ve Play- In oynama hakkı kazanmıştı. Kaf-Kaf, Play- In etabının ilk maçında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'ya 97-92 mağlup olmuştu.

HEDEF DEĞİŞMEDİ
Pınar Karşıyaka, ilk olarak yarın sahasında Büyükçekmece'yi yenerek yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibinin ardından Kaf-Kaf,bu kez de evinde Murcia'yı ağırlayacak. Karşıyaka, bu iki maçı kazanarak hem ligde hem de Avrupa'da yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. İzmir temsilcisinde başantrenör Ufuk Sarıca, üst üste aldıkları 2 mağlubiyetin hedeflerini değiştirmediğini ve toparlanacaklarını söyledi. Sarıca, yarın oynayacakları Büyükçekmece maçını alarak yeni bir seri başlatacaklarını belirtti.

OGÜN ÖZDEMİR

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA