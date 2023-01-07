Pınar Karşıyaka yara saracak

Bu sezon hem Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Pınar Karşıyaka, ONVO Büyükçekmece önünde yara saracak. Ligde üst üste 6 maçını kazandıktan sonra zirve ortağı olan yeşil-kırmızılılar, son karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu 3. sırada bitirmiş ve Play- In oynama hakkı kazanmıştı. Kaf-Kaf, Play- In etabının ilk maçında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'ya 97-92 mağlup olmuştu.

HEDEF DEĞİŞMEDİ

Pınar Karşıyaka, ilk olarak yarın sahasında Büyükçekmece'yi yenerek yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibinin ardından Kaf-Kaf,bu kez de evinde Murcia'yı ağırlayacak. Karşıyaka, bu iki maçı kazanarak hem ligde hem de Avrupa'da yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. İzmir temsilcisinde başantrenör Ufuk Sarıca, üst üste aldıkları 2 mağlubiyetin hedeflerini değiştirmediğini ve toparlanacaklarını söyledi. Sarıca, yarın oynayacakları Büyükçekmece maçını alarak yeni bir seri başlatacaklarını belirtti.

OGÜN ÖZDEMİR