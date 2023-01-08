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Haberler Spor Altınordu’da hedef Sadi

Altınordu’da hedef Sadi

Spor Toto Birinci Lig’de dibe demir atan İzmir ekibi transferde gaza bastı. Metehan, Emirhan ve Erdem'den sonra Tuzlaspor'dan 30 yaşındaki savunmacının ismi gündeme geldi

8.1.2023

Altınordu’da hedef Sadi

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda kümede kalma savaşı vermeye hazırlanan Altınordu, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık oynadığı Ümraniyespor'dan ayrılan Eyüpsporlu eski kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, Sakaryaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ve Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ile temaslarını sürdüren İzmir temsilcisi, şimdi de Tuzlaspor'dan stoper Sadi Karaduman'a kanca attı. İstanbul ekibinden ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kasımpaşa altyapısında yetişip Kahramanmaraşspor'da profesyonel olan Sadi Karaduman kariyerinde daha önce Darıca Gençlerbirliği, 1461 Trabzonspor, Hatayspor, Giresunspor ve Manisa Futbol Kulübü'nde de top koşturdu.

MANİSA'DA DA OYNADI
Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. İzmir temsilcisinde teknik direktör Gökhan Ünal'ın kadrosunda görmek istediği Sadi, ilk yarıda Tuzlaspor formasıyla ligde 8, kupada ise iki karşılaşamada görev yaptı.

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