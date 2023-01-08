SPOR Toto 1. Lig'de devre arasına 32 puanla 3. sırada girip ara transferde ilk olarak golcü Dever Orgill'i kadrosuna dahil eden Bodrumspor'da, yaprak dökümü devam ediyor. Adis Jahovic, Dejan Drazic, Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile vedalaşan yeşil-beyazlılarda, kaleci Ali Türkan'la yollar ayrılırken Erdem Çetinkaya da veda hazırlığında. Yeşil-beyazlılarda, son 1.5 sezondur forma giyen 35 yaşındaki kaleci, Çorum FK ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa'dan kiralanan 22 yaşındaki hücum oyuncusu Erdem, kupada 2 maçta 180, ligde 11 maçta 550 dakika süre aldı, 1 gol kaydetti. Erdem'in, Kocaeli'yle anlaştığı öğrenildi.

SERVET SARUN