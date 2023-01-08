Filede derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarının ilk maçı İzmir derbisine sahne olacak. Ligde zirveye oynayan Arkas Spor ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altekma İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. İlk yarıyı 29 puanla 3. sırada tamamlayan Arkas Spor ile 8 puanla düşme hattında yer alan Altekma arasındaki mücadele nefesleri kesecek. Geride kalan 13 karşılaşmada Arkas Spor 10 galibiyet alırken, Altekma ise 2 kez galibiyet alabildi. Ligin ilk haftasındaki maçı Arkas 3-2 galip tamamlamıştı. Ev sahibi Arkas, son maçında G.Saray'ı deplasmanda yenerken, Altekma ise sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya mağlup oldu.

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