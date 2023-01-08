Futbolda heyecan kasırgası

Süper Lig'de bugün nefesler tutulacak ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Kanarya ile 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan'ın kapışması Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ev sahibi takımda sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda ise derbi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir, sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe deplasmanında görev alamayacak. İki takım bugün tarihlerinde 396. kez karşı karşıya gelecek. 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

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