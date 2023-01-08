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Haberler Spor Kaf-Kaf’ta sakatlar döndü

Kaf-Kaf’ta sakatlar döndü

KSK’de Ertuğrul ve kaleci Yusuf’un iyileşmesi takımda moralleri üst seviyeye çekti

8.1.2023

Kaf-Kaf’ta sakatlar döndü

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'da takımın iki as oyuncusunun haftalar sonra iyileşmesi yüzleri güldürdü. Yeşil-kırmızılılarda 11 Aralık'taki Belediye Kütahyaspor deplasmanında adalesinde kısmi yırtık meydana gelen kaleci Yusuf ve 18 Aralık'ta Elazığspor'la oynanan ilk devrenin son karşılaşmasında diz çapraz bağlarında esneme olan Ertuğrul'un tedavileri tamamlandı. Tecrübeli isimler takımla birlikte antrenmanlara yeniden başladı.

TRANSFERLER SÜRECEK
Ara transfer döneminde şu ana kadar kanatlara takviye yapıp 68 Aksaray'dan Ali Say, Fethiye'den Burak Başkaya ve Soma'dan Yılmaz Ceylan'la anlaşarak, Okan Baydemir ile İhsan Furkan Deniz'e ise kulüp bulmaları için izin veren Karşıyaka'da transferler sürecek. Yeşil-kırmızılılar, ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak'ta İzmir'de Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

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