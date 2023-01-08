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Karşıyaka Bergama maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

Karşıyaka ve Bergama Belediyespor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçı yarıda kaldı. Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında 30'uncu dakikada yaşanan tartışma sonrası saha karıştı. Öte yandan, dostluk yemeği de iptal edildi. İşte ayrıntılar...

DHA

08.01.2023, 14:55

Karşıyaka Bergama maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı
TFF 3'üncü Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlık sınavında karşı karşıya gelen Karşıyaka ile Bergama Belediyespor'un maçı yarıda kaldı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında 30'uncu dakikada yaşanan tartışma sonrası saha karıştı.

Bergama, yaşanan gerginlik sonrası sahadan çekilirken, maç tatil edildi. Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.

Bergama mücadelesiyle devre arasındaki hazırlık maçlarını tamamlayan Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.
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