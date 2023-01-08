Menemen’de Şok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralara gerileyen ve mali sıkıntılarla boğuşan Menemen Futbol Kulübü'nde şok bir ayrılık yaşandı. Sarılacivertli ekipte alacaklarını tahsil edemeyen 34 yaşındaki kaleci Zülküf Özer'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği vurgulandı. Futbolcularına sezon başından bu yana ödeme yapmakta zorlanan sarı-lacivertlilerde birçok ismin daha kulüple ilişkisini kesmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Menemen FK yönetimi mevcut oyuncuları elinden kaçırmamak için kaynak arayışına başladı. Sarılacivertlilerle sözleşmesini fesheden Zülküf, daha önce kadro dışı bırakılan Ali Özgün, Seçkin Getbay ve Mahmut Bilir'in ardından takımdan ayrılan dördüncü isim oldu.

DİĞER