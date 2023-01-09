Buca 1928’de Çelenk gözde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor 1928'in 33 yaşındaki golcü ismi Erhan Çelenk, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un radarına girdi. Bolu ekibinin gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için transfer listesine Erhan Çelenk'i aldı. Bolu yönetiminin Çelenk için oldukça ısrarcı olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerde 19 maçta 13 gol atarak takımı sırtlayan golcü oyuncunun Fırtına'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Çelenk'in şampiyonluk yaşamak için takımda kalacağı bildirildi. Devre arasında kadrosuna Menemen FK'dan Ahmet Arslan'ı katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın da Erhan Çelenk'in devre arası satışına olumsuz yaklaştığı öğrenildi.

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