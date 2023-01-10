Ayrılık an meselesi

BEŞİKTAŞ'TA Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Hollandalı golcü Wout Weghorst kariyerine Manchester United'da devam etmeye hazırlanırken, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, dün siyah-beyazlı yöneticilerle Nevzat Demir Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst'un eşinin İstanbul'da mutsuz olması nedeniyle ayrılmak istediği belirtildi. Manchester, Burnley ile yaptığı görüşmeler 10 milyon Euro'luk bir bonservis miktarı üzerinde duruluyor. Beşiktaş'ın devre arasındaki ayrılık için tazminat istediği de ifade edilirken, Beşiktaş bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada Weghorst'un salı günü takımdan ayrılacağı ve sözleşmesinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır denildi.

ABOUBAKAR GÜNDEMDE

HOLLANDALININ takımdan ayrılması halinde listede Aboubakar da yer alıyor. Ronaldo'nun transferiyle Al Nassr'dan ayrılan Aboubakar'ın Beşiktaş'tan gidiş süreci ve yıllık 2,6 milyon Euro istemesi transferi zorlaştırıyor.