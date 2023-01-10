Merkezefendi baskını

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 100- 83 mağlup etti, 7. galibiyetini aldı. Rogkavopoulos'tan gelen 8 sayıyla yeşil-siyahlılar 5. dakikayı 13-11 önde geçti. İlk periyodu 26-20 önde bitiren Merkezefendi, Heidegger'in liderliğinde devreyi de 48-42 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte 24. dakikada farkı 12 sayıya çıkartan (57- 45) konuk takım, son bölüme de 72-56 galip girdi. Son çeyrekte çok doğru atışlar bulan Merkezefendi maçı 100-83 kazanıp önemli bir zafere imza attı. Heidegger 27 sayı, 3 ribaund, 8 asist, Rogkavopoulos 15 sayı, 10 ribaund, 3 asist, Hamilton 14 sayı, 13 ribaund, Harrison 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Peterka 12 sayıyla parladı.

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