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Haberler Spor Petkimspor’da işler iyi gitmiyor

Petkimspor’da işler iyi gitmiyor

10.1.2023

Petkimspor’da işler iyi gitmiyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Antrenör Burak Gören yönetiminde son haftalarda yaptığı çıkışla ligde kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, bu sezona da iyi başlamasına rağmen haftalardır galibiyete hasret kaldı. Ligde üst üste 3'üncü, son 7 maçta 6'ncı mağlubiyetini Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 86-55 gibi farklı skorla yenilerek alan Petkimspor'un yüzü kızardı. Aliağa temsilcisi, sezonun en az skor ürettiği karşılaşmasını oynarken, ilk kez forma giyen yeni transfer Booth, 13 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Ligde 14 haftada 5 galibiyet, 9 yenilgi alan Petkimspor, alt sıralardan kurtulamadı.
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