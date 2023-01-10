Sıra Murcıa’da

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi Jaylon Brown'ın son saniye üçlüğüyle 104-102 yenerek 8 maçta 7 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka, gözünü Avrupa maçına çevirdi. Ligde 14 maçta 10 galibiyetle zirveyi dördüncü sıradan takip eden Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia'yla oynayacağı tamam ya da devam niteliğindeki rövanş öncesi moral tazelerken, rakibini yenip seriyi üçüncü karşılaşmaya bırakmayı hedefliyor.

KSK'DE TEK HEDEF GALİBİYET

İlk maçta rakibine deplasmanda 92-92 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak dolu tribünler önünde rakibini dize getirmeye çalışacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayarak Play-In oynamaya hak kazanan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. İzmir ekibinin mücadeleyi kazanması halinde seride 3. maç 17 Ocak Salı günü İspanya'da oynanacak.

SARICA: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

PINAR Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca Büyükçekmece maçının ardından hem maçı değerlendirdi hem de Murcia mücadelesine dikkat çekti. Sarıca, "İspanya'da Murcia karşısında oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında da geriye düşmüştük ama takım olarak maçı bırakmamıştık. Sporcularımı gösterdikleri mücadele ve sabırdan dolayı kutluyorum. Bir ritim kaybı olduğu zaman işlerin çok farklı boyuta gittiğini biliyoruz. Maçı kazanmayı hakettik. Hakkımız olanı son saniye basketiyle aldık. Şimdi çarşamba günü kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Özlediğimiz atmosferde, dopdolu tribünler ve taraftarlarımızın önünde seriyi üçüncü maça taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

TARİHE GEÇEN MÜCADELE

KARŞILIKLI üçlük yağmuru şeklinde geçen Pınar Karşıyaka- Onvo Büyükçekmece karşılaşması, toplam 38 üçlük isabetiyle ligde en fazla 3 sayıdan basket bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti. Rakip takımdan eski Karşıyakalı Can Maxim'in 9'da 9, Harris'in 5'te 5 üçlük isabetiyle oynadığı mücadeleye henüz ilk periyotta üst üste 7 üçlük bularak tarihi bir performans sergileyen Jaylon Brown, son saniyede takımı 102-101 gerideyken attığı üçlükle 104-102'lik galibiyeti getirdi. Bu sezon takımın en önemli şutörü olarak alınmasına rağmen ligde birçok maçta kontenjan nedeniyle kenarda oturan Jaylon Brown, 13'te 10 üçlük isabetiyle bulduğu 36 sayıyla zaferin mimarı oldu.