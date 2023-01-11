Batuhan Akyüz Avrupa Karşıyaka’da

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak; Ali Say, Burak Başkaya ve Yılmaz Ceylan'ı kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf bu kez de savunma hattına bir takviye yaptı ve Karaman FK'den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Batuhan Akyüz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı savunmacı, futbola yeşil-kırmızılı takımda başlarken, daha sonra sırasıyla Göztepe U21, Muğlaspor, Çatalcaspor, Orduspor 1967 ve Karaman FK formaları giydi.

DİNÇEL'İN DUYGUSAL MAÇI

Öte yandan ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel kendisi için duygusal bir sınava çıkacak. Sezon başında Nevşehir Belediyespor'un teknik patronu olarak ligin ilk maçında Karşıyaka'ya rakip olan Dinçel, bu kez İzmir temsilcisinin başarısı için sahada olacak.