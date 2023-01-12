  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altay, Cenk Özkaçar'ın performansı ile gururlandı!

Altay, Cenk Özkaçar'ın performansı ile gururlandı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişip İspanya'da Valencia forması giyen eski oyuncusu Cenk Özkacar'ın dün İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid karşısında gösterdiği performansla gururlandı.

12.01.2023, 11:55

Altay, Cenk Özkaçar’ın performansı ile gururlandı!

Dünya devi Real Madrid önünde müsabakaya ilk 11'de başlayan Cenk, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada 120 dakika oyunda kalıp hatasıza yakın futboluyla alkış topladı. Valencia, rakibine seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup olarak elenirken, milli futbolcu hem Altaylı hem de Türk futbol severlerin göğsünü kabarttı.

Altyapısından yetiştiği Altay'dan 2020-2021 sezonunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Cenk, geçen sezon kiralık olarak Belçika'da Oud-Heverlee Leuven'de oynadı. Bu sezon başında Lyon'un Valencia'ya kiraladığı 22 yaşındaki savunmacı, sezon bitiminde Fransız ekibine geri dönecek.

Valencia'nın 5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanıp Cenk'i kadrosuna katması durumunda Altay bu transfer ücretinden yüzde 10 pay elde edecek. A Milli Takım'da da görev yapan 1.90 boyundaki sol stoper bu durumda Altay'a 500 bin Euro daha kazandıracak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA