Bodrum Gökdeniz’i kaptı

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde Jamaikalı golcü Dever Orgill ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Genç sağ kanadın transferinde Bodrumspor'a maddi ve manevi destek veren eski Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün etkin rol oynadığı öğrenildi.

YILDIZLAR YOLDA

ORGİLL ve Gökdeniz transferinde mutlu sona ulaşan Bodrumspor, golcü Camara, kanat oyuncuları Umar Aminu ve Jesse Sekidika ile de sözleşme imzalama arifesinde. Yeşil-siyahlı yönetimin en kısa sürede 3 yıldız oyuncuyu da resmi olarak renklerine bağlaması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, ilk yarı bitmeden yollarını ayırmaya karar verdiği Makedon golcü Adis Jahovic ile de sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

KOMBİNE İNDİRİMİ

BİRİNCİ Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Bodrumspor'da yönetim ikinci yarıda taraftar desteğini de arkasına almak için yeni bir uygulamaya imza attı. Yeşil-beyazlılar sezon başında satışa çıkan kombine bilet fiyatlarında indirime gitti. Yapılan güncellemeye göre, yeni kale arkası, eski kale arkası ve maraton tribün 300 liradan, VIP tribün ise bin liradan satışa sunuldu. Dün başlayan kombine satışları 21 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.