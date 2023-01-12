Merkezefendi’de bir içeri bir dışarı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TBL ekibi Semt77 Yalovaspor'a 1 oyuncu verirken 1 oyuncu da aldı. 3 numara pozisyonundaki 28 yaşındaki Burak Eşlik ayrılırken Yalovaspor ile anlaştı. Yeşil-siyahlılar bu transfer karşılığında TBL'de zirve mücadelesi veren Semt77 Yalovaspor'dan Gökhan Aydın'ı transfer etti. Yalova'da sezon başından bu yana 12 maçta oynayan ve 2 saat 42 dakika 33 saniye süre alan 27 yaşındaki Gökhan, 33 sayı kaydetti. 16 numaralı formayı giyen Aydın, toplamda 231 maça çıktı.

SEBAHATTİN ALP