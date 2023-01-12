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Haberler Spor Merkezefendi’de bir içeri bir dışarı

Merkezefendi’de bir içeri bir dışarı

12.1.2023

Merkezefendi’de bir içeri bir dışarı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TBL ekibi Semt77 Yalovaspor'a 1 oyuncu verirken 1 oyuncu da aldı. 3 numara pozisyonundaki 28 yaşındaki Burak Eşlik ayrılırken Yalovaspor ile anlaştı. Yeşil-siyahlılar bu transfer karşılığında TBL'de zirve mücadelesi veren Semt77 Yalovaspor'dan Gökhan Aydın'ı transfer etti. Yalova'da sezon başından bu yana 12 maçta oynayan ve 2 saat 42 dakika 33 saniye süre alan 27 yaşındaki Gökhan, 33 sayı kaydetti. 16 numaralı formayı giyen Aydın, toplamda 231 maça çıktı.

SEBAHATTİN ALP

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