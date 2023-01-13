Pınar KSK’nın Avrupa kabusu

Basketbolda en büyük hedefini Avrupa'da şampiyonluk olarak belirleyip iddialı kadrolar kuran Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 2 sezondur Play-Off aşamasını göremeden veda etti. Son olarak UCAM Murcia'ya deplasmanda 97-92 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın rövanşında evinde 96-89 yenilerek son 16'yı göremeden elendi. Daha önce 2012'de Challenge Cup'ı, 2021'de de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu finalde kaçıran, 2020'de FIBA Europe Cup'ta yarı finalde koronavirüs pandemisi engeline takılan KSK, 2 senedir Play-In etabını aşamayıp erken havlu attı. İzmir ekibi, bu sezon Avrupa'da oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 yenilgi alıp hayal kırıklığı yarattı.

YİNE İSPANYOLLARA TAKILDI

Kaf-Kaf, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4. kez İspanyol rakiplerine elenmekten kurtulamadı. Organizasyondaki 2. sezonunda 2017-18'de çeyrek finalde yine UCAM Murcia'yla oynadığı iki maçı da kaybeden yeşilkırmızılılar, Final Four'u ıskaladı. 2020-21'de 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen KSK, Rusya'daki 8'li finale kalıp yarı finalde Zaragoza'yı eledikten sonra finalde yine İspanyol ekibi Burgos'a 64-59 yenilerek şampiyonluktan oldu. Geçen sezon yine Play-In'e kalan İzmir ekibi, İspanyol Tenerife'ye 2-1 kaybederek son 16'yı göremedi. Temsilcimiz bu sezon da Murcia engelini aşamayıp Avrupa'da havlu attı.

"HER ŞEY SON BÖLÜMDE DEĞİŞTİ"

MURCİA yenilgisinin ardından konuşan başantrenör Ufuk Sarıca çok üzgün olduklarını belirtti. Sarıca, "Oyunun büyük kısmında öndeyken her şey son 5 dakikada değişti. Çok kötü tercihler yaptık. Kendi kendimizi ritimden çıkardık. Bu bölümde oyunu bitirecek şekilde akıllıca oynamadık" ifadelerini kullandı.