Cimbom tam gaz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, sahasında Hatayspor'u farklı mağlup ederek sekizde sekiz yaptı: 4-0. 9. dakikada Abdulkerim'in ceza sahasına doğru havalandırdığı top Hatayspor savunmasından sekti. Dönen topla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem'in kaleye sokulup dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 45+4'te Icardi'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortasında arka direkte Mata'ın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'ye de çarparak ağlarla buluştu: 2-0. 45+6'da ceza yayı üzerinden Icardi'nin yaptığı sert vuruşta top kaleci Erce'den döndü. Dönen topu takip eden Mata meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 77'de Yunus'un pasında topla buluşan Gomis'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. Maç 4-0 sona erdi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dries Mertens kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Milot Rashica da yedeğe çekildi. Teknik direktör Okan Buruk, Atakaş Hatayspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Juan Mata ve Mauro Icardi'yi görevlendirdi.



Galatasaray'a sezon başında Manchester United'dan gelen Juan Mata, Hatayspor ağlarını 2 kez sarstı. İspanyol oyuncu, ligdeki gol sayısını üçe çıkarttı. Mata, daha önce Karagümrük maçında fileleri havalandırırken, Başakşehir müsabakasında da bir asist yapmıştı.Galatasaray, evinde Hatayspor'u mağlup ederek üst üste sekizinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u mağlup etti.







TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

ICARDİ VE MATA 11'DE GALATASARAY'IN

Arjantinli futbolcusu Icardi, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Icardi, son olarak 13. haftadaki Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu. Mata ise bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı. Mata, daha önce Kayserispor maçında 11'de oynamıştı.