Fenerbahçe sona doğru

Fenerbahçe yönetimi, bir süredir gündemde olan Antalyaspor'dan Haji Wright'ı resmen istedi. İstanbul'da gerçekleşen zirvede sarı-lacivertlilerin ABD'li golcünün yanı sıra sağ bek Bünyamin Bünyamin Balcı'ya da talip oldukları biliniyor. Kanarya'nın bu iki ismi birden kadrosuna katmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Bu arada Altay Bayındır'ın çok tartışıldığı ortamda Jorge Jesus'un, Benfica'nın başına geçtiği dönemde Boavista'dan 1.5 milyon Euro ödetip transfer ettirdiği Helton'u Fenerbahçe'ye istediği iddia edildi. 32 yaşındaki kaleciye Portekizli teknik adam çok güveniyordu.

DİĞER