Futbol ailesi el ele

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı 'The Game Plan', Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları, eski futbolcular ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.





"SPOR BİR ENDÜSTRİDİR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantıda. "Spor artık bir ekonomidir. Spor artık bir endüstridir. Spor artık bir diplomasi dilidir, bir turizm kalemidir. Avrupa'nın en modern, en yeni stadyumları, antrenman sahaları, altyapı tesislerine sahibiz. 20 yılda, 40'tan fazla stat yaptık. Yeni açılacak statlar var. Türk futbol ekolünü, Türk futbolu oyun tarzını inşa etmeliyiz" dedi.