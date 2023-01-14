İzmir’in günü olsun

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de İzmir ekipleri ikinci yarıya bugün oynayacağı maçlarla başlıyor. İkinci Lig'de Bucaspor 1928 ve Menemen FK; Üçüncü Lig'de ise Karşıyaka rakipleri önünde 3 puan avına çıkacak. Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928, Cemil Şeboy Stadı'nda Karacabey Bld'yi ağırlayacak. Ahmet Ecevit'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.



MENEMEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

İzmir temsilcisinde sakat ya da eksik oyuncu bulunmazken, Antalya kamp kadrosuna alınmayan Cuma Menize ve Yalçın Eycan Kaya ile Yeni Mersin'e kiralanan Tunç Murat kadroda yer almayacak. Beyaz Grup'ta ise ilk yarının son 7 maçında galibiyet alamayan ve alt sıralara gerileyen Menemen Futbol Kulülü, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Efe Tanrıverdi yönetecek.



KAF-KAF PLAY-OFF AŞKINA

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta Play- Off hedefindeki Karşıyaka, ara transfer döneminde güçlendirdiği kadrosuyla ikinci yarının ilk sınavında bugün Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Serkan Eryılmaz yönetecek. Ligde ilk yarının son 4 maçında galip gelemeyen Kaf-Kaf, şampiyonluk hedefinin uzağına düşerek devreyi lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off hattında beşinci sırada tamamladı.

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